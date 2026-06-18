 Scontro auto-camion: morta Francesca Miceli di 54 anni
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Tragedia lungo la Palermo-Agrigento: morta una 54enne

Antony Josue incidente
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Nello scontro coinvolta un'auto e un autocarro
L'INCIDENTE
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PALERMO – Una donna di 54 anni, Francesca Miceli, è morta oggi pomeriggio in un incidente sulla Palermo-Agrigento.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 238, vicino al bivio di Villafrati, ma in territorio di Bolognetta.

Lo scontro frontale

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda, all’interno della quale viaggiava la vittima, e un autocarro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e all’Anas, chiamati a gestire la viabilità, ed anche i vigili del fuoco, per estrarre il corpo della donna dalla vettura. La strada è stata temporaneamente chiusa. 

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