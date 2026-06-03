Le fiamme hanno distrutto un uliveto e minacciato alcune abitazioni

GIOIOSA MAREA (MESSINA) – Un uomo di 90 anni è stato trovato morto carbonizzato nella propria casa distrutta da un incendio divampato in contrada Catello Stefana, sopra la località Mangano, a Gioiosa Marea (Messina).

Le fiamme si sono estese in un’area di circa sette ettari, distruggendo un uliveto e minacciando alcune abitazioni situate a circa 300 metri dal fronte del fuoco.

Sono intervenuti la protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari dei Rangers international. In azione anche due canadair e due elicotteri antincendio, che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua.