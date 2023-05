Tragedia nelle campagne di Agrigento, anziano muore bruciato

Ha tentato di spegnere le fiamme

AGRIGENTO – Tragedia ad Agrigento. Un pensionato di 87 anni, Giovanni Alfonso Salemi, è morto carbonizzato nel tentativo di spegnere un incendio divampato a poca distanza da un terreno di sua proprietà.

La disgrazia si è consumata in contrada Due Ganee, nella frazione di Montaperto. A lanciare l’allarme è stato un passante che si trovava in zona. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, cercando di domare il rogo, sarebbe scivolato finendo così tra le fiamme. Per l’anziano, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale medico. Al via i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e accertare la natura, dolosa o accidentale, dell’incendio.