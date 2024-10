La dinamica è in corso di ricostruzione

PIACENZA – Tragedia all’uscita di scuola, una ragazza indiana di 14 anni ha perso la vita, schiacciata da uno scuolabus in via Mattei, poco lontano dall’istituto superiore Ranieri Marcora.

Tragedia a Piacenza, la ricostruzione

La dinamica è in corso di ricostruzione. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, che studiava all’alberghiero, sarebbe scivolata tentando di salire sul bus, probabilmente già in movimento e con le porte in chiusura.

La giovane studentessa sarebbe finita sotto le ruote posteriori che l’avrebbero travolta non lasciandole scampo.

Il tentativo di soccorso

Al momento dell’incidente, l’autista ha immediatamente fermato il veicolo, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Inutile i tentativi di soccorso. Nei pressi della scuola c’era un’infermiera che attendeva il proprio figlio. Sono intervenuti i sanitari del 118, della Croce Rossa di Piacenza e dell’elisoccorso decollato da Brescia, ma i tentativi di rianimare la ragazzina sono stati vani.