A dare l'allarme il titolare dell'azienda

LATINA – Tragedia sul lavoro in provincia di Latina. Un bracciante indiano di 54 anni è strato trovato morto. Il drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì scorso 16 agosto nel territorio pontino.

A dare l’allarme è stato il datore di lavoro, che ha spiegato alle forze dell’ordine intervenute sul posto di averlo trovato privo di sensi nel terreno in cui lavorava.

La procura di Latina ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, questo per cercare di fare luce sulle cause del decesso. Sulla salma è stata disposta l’autopsia, per chiarire le cause che hanno provocato la morte. Si procede al momento per infortunio sul lavoro.

Lo stesso datore di lavoro ha chiamato il 112, i sanitari si sono recati sul posto ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata trasferita in obitorio, per le successive verifiche.

Dalvir Singh aveva cinquantaquattro anni, era originario dell’India ed era di etnia sikh. Dalle prime informazioni pare che lavorasse per il suo datore di lavoro nel settore della silvicoltura, ossia l’impianto e la conservazione dei boschi. Pare lavorasse con un contratto regolare e che avesse il permesso di soggiorno.