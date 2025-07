I sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso

TEANO (CASERTA) – Tragedia a Teano, nel Casertano, nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio, ha perso la vita un agricoltore di 76 anni.

L’uomo, Antonio Bellissimo, si trovava a bordo del suo trattore quando si è ribaltato ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi. Per l’uomo, però, i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far nulla.

Foto di archivio

