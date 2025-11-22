All’arrivo dei soccorritori, era ancora in parte sotto il veicolo

FORNOLI (LUCCA) – Grave incidente a Bagni di Lucca, in Toscana. In una piazza del centro un 78enne, Livio Micheli, residente nella frazione di Fornoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti, durante una manovra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori. Prima un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e poi un mezzo della Misericordia di Borgo a Mozzano, con medico a bordo. All’arrivo dei sanitari, Micheli era incosciente e non rispondeva a nessuna sollecitazione. Ancora parzialmente incastrato sotto il veicolo, è stato liberato poco dopo, ma il medico ha purtroppo potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini in corso

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana, giunti per accertare la dinamica dell’accaduto. L’autista del mezzo, in stato di shock, sarà ascoltato per chiarire le circostanze esatte dell’investimento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Livio Micheli, conosciuto da tutti come “Lovve”, era una figura nota e stimata nella comunità di Fornoli e in tutta Bagni di Lucca. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione e cordoglio tra i residenti.

