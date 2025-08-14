Tragedia a Trapani, 46enne si schianta contro un muro e muore

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia municipale non hanno trovato segni di frenata

TRAPANI – Tragico incidente stradale nella notte a Trapani. Intorno alle 4 si è verificato l’incidente in via Virgilio, che ha coinvolto il 46enne Antonino Coppola, che ha perso la vita.

Il 46enne era alla guida della sua Ford Fiesta e stava percorrendo via Virgilio in direzione della zona industriale. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi autonomamente contro un muretto vicino alla struttura che ospita il “Mercato Amico”.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia municipale che stanno indagando non hanno trovato segni di frenata. Gli agenti ipotizzano che alla base dell’incidente possa esserci stato un colpo di sonno. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 46enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Un’altra tragedia si è verificata a Favara, nell’agrigentino. Il 58enne Domenico Pitruzzella, persona molto nota nella sua città dove ha gestito per parecchio tempo una palestra, è rimasto schiacciato tra la sua automobile e il cancello dell’abitazione.