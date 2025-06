I genitori hanno provato a salvarla ma non ci sono riusciti

TREVISO – Era a casa con i genitori e stava mangiando delle ciliegie, improvvisamente una di queste le ha ostruito le vie aeree, impedendole di respirare fino a causarne il decesso. La vittima si chiama Viviana Maria Barel, una bimba di 2 anni, morta per soffocamento mentre stava mangiando. È successo la sera di sabato 14 giugno, a Revine Lago, paese della provincia di Treviso.

I genitori della piccola hanno provato, in tutti i modi, a salvarla. Immediata è stata la chiamata al 112, ma all’arrivo dei sanitari per la piccola non c’era più niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare nulla per lei. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Non è escluso che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia sul corpo della bimba.

