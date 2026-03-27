Sono intervenuti i vigili del fuoco

BARBERINO DEL MUGELLO – Tragico incidente, un’auto ha perso il controllo a causa della grandine ed è stata travolta da due camion. A perdere la vita un uomo di 48 anni, ferito un passeggero che era con lui in macchina.

Tragico incidente

Il tragico impatto è successo il 26 marzo nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole.

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto si è verificato sul tratto autostradale A1 al km 258 in direzione Sud, nel Comune di Barberino del Mugello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo l’auto era ridotta, parzialmente, a un groviglio di lamiere.