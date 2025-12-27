Tragico scontro tra due auto: 19enne perde la vita a Ragusa

Ferito il conducente dell'altro veicolo, un 22enne

RAGUSA – Tragico incidente stradale nella notte a Ragusa, sulla provinciale 60, che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, in contrada Cisternazzi. A perdere la vita Flavio Dimartino, aveva 19 anni. Alla guida della sua auto, una Lancia Ypsilon, si è scontrato con un’altra vettura, un’Alfa Mito.

Ferito un 22enne

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’altro veicolo, un ragazzo di 22 nni. Trasportato all’ospedale di Ragusa, è stato ricoverato in terapia intensiva: la prognosi è riservata.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco che hanno estratto entrambi i giovani dalle lamiere. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.