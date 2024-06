Transumanza abusiva nel Catanese: cinque allevatori sanzionati

Verifiche su 260 capi di bestiame

CATANIA – Controlli dei carabinieri della Compagnia di Randazzo contro la ‘transumanza abusiva’. Sottoposti a verifiche cinque aziende zootecniche e oltre 260 capi di bestiame.

Quella della transumanza abusiva è la pratica, nota in certe zone della provincia etnea, che consiste nel far pascolare animali da allevamento senza sottoporli ai previsti controlli sanitari o in violazione del fermo del bestiame imposto dalle autorità sanitarie, qualora, alle prove immunologiche, uno o piu’ capi sono risultati affetti da determinate malattie.

Il fenomeno può avere delle conseguenze nocive per la salute pubblica, poiché, interrompendo la catena di tranciabilità e di sicura provenienza degli alimenti, favorisce il contagio o l’infezione degli armenti e dell’uomo.

I carabinieri della Stazione di Maniace, con il personale veterinario dell’Asp3 di Catania, segnalato hanno alle autorità sanitarie cinque imprenditori agricoli per mancata registrazione degli animali del pascolo, mancata autorizzazione alla transumanza, e assenza dei relativi documenti, come quello che certifica la sottoposizione del pascolo a controllo sanitario prima del suo spostamento.