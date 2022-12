Trapani, Airgest in perdita da 8 anni di fila e la Regione paga

Il dato emerge dalla relazione della Corte dei Conti sul rendiconto della Regione.

PALERMO – Da otto anni di fila, l’Airgest Spa, chiude i bilanci in perdita. Con la Regione costretta a mettere mano al portafogli. Non solo: rispetto all’ultimo piano di risanamento i risultati nel biennio 2020-2021 per la società di gestione dell’aeroporto di Trapani sono stati peggiori rispetto alla perdita attesa: – 8,5 milioni rispetto ai previsti – 6,6 milioni. “Il piano di risanamento della società triennio 2020-22 non ha trovato piena attuazione”, scrivono i giudici della Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto della Regione per il 2020.