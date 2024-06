Trapani, al Sant’Antonio Abate attivato l’ambulatorio di nefrologia

La nota dell'Asp

TRAPANI – La direzione generale dell’Asp di Trapani rafforza la programmazione di ambito sanitario con l’obiettivo di trasformare le istanze di salute in azioni concrete attuabili nei presidi sanitari aziendali, con l’attivazione di un ambulatorio di Nefrologia interventistica nell’UOC Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

L’ambulatorio contribuisce a migliorare l’assistenza all’utenza, evitando gli spostamenti presso altre strutture sanitarie e permetterà la gestione del paziente nell’evoluzione della nefropatia, dalle fasi iniziali, nell’ambulatorio di nefrologia, alla fase preterminale dell’insufficienza renale, nell’ambulatorio di pre dialisi da cui verrà quindi indirizzato compatibilmente con le condizioni cliniche, al trattamento emodialitico o alla dialisi peritoneale.

I pazienti indirizzati al trattamento emodialitico accederanno al nuovo ambulatorio di Nefrologia interventistica per l’eventuale confezionamento della fistola artero-venosa per dialisi o per il posizionamento di catetere venoso centrale tunnellizzato.

Tali procedure vengono eseguite dall’equipe nefrologica coordinata da Gaspare Oddo, direttore dell’UOC Nefrologia e Dialisi.

I pazienti indirizzati alla dialisi peritoneale accederanno all’ambulatorio di dialisi peritoneale. L’offerta di queste nuove prestazioni sanitarie è rivolta ai pazienti ricoverati in degenza ordinaria o day hospital, e ai pazienti che afferiscono al reparto in regime ambulatoriale.

Per accedere a tale servizio in regime di ricovero in day hospital o in regime ambulatoriale è necessario effettuare la prenotazione direttamente al reparto, telefonando ai numeri 0923/809431 – 0923/809403.