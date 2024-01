Trapani, approvata la variante per le strade di accesso al porto

Avrà un costo di quasi 18 milioni. Sono diverse le opere previste

TRAPANI – Nella serata di ieri, lunedì 29 gennaio, il Consiglio comunale di Trapani, a maggioranza (fuoriuscita dall’aula o astenuta l’opposizione) ha approvato il parere urbanistico per la realizzazione della strada di accessibilità al porto e area industriale di Trapani (prevista nel Prg approvato nel 2010), al fine di consentire all’assessorato Urbanistica della Regione Siciliana, in fase di conferenza di servizi, di approvare la variante.

L’assessore comunale all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino ha ribadito l’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo del porto di Trapani. L’intervento che ha ricevuto il via ieri sera “ha avuto un finanziamento di euro 17 milioni 800mila euro“.

Le opere previste

Le opere previste solo la realizzazione della nuova rotonda con svincolo dedicato alla nuova viabilità portuale (all’altezza dell’incrocio semaforico di via Salemi con innesto sullo scorrimento veloce); la modifica del raccordo autostradale tra la provinciale 29 Trapani-Salemi e via Libica con la realizzazione della nuova opera di scavalco della ferrovia e della statale 115 via Marsala; risezionamento e ammodernamento di parte di via Libica e via Giuseppe Salvo, realizzazione del nuovo raccordo di via Libica e via Salvo e ammodernamento delle intersezioni principali dell’area di intervento.