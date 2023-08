Trapani, in moto con la droga: sui panetti la foto di Buffon

La polizia gli ha intimato l'alt ma hanno provato la fuga

1' DI LETTURA

TRAPANI – Dopo le foto dei boss mafiosi sulle confezioni di panetti di hashish, adesso quelli con la foto di sportivi.

La squadra mobile di Trapani ha arrestato due giovani colti in flagranza a trasportare oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in dieci panetti, tutti con impressa sulla carta usata per confezionarli la foto dell’ormai ex portiere di calcio Gianluigi Buffon.

I due arrestati sono stati intercettati da una pattuglia della squadra mobile lungo la strada che collega Trapani a Paceco. Non appena è stato intimato loro l’alt, il giovane alla guida dello scooter ha iniziato una serie di manovre elusive per sfuggire al controllo, fino a speronare l’auto della polizia.

I due abbandonato il motorino si sono dati alla fuga a piedi e si sono disfatti del voluminoso involucro, con dentro la sostanza stupefacente. Il passeggero, subito bloccato, è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso, mentre a carico del conducente, riuscito a fuggire ma riconosciuto dagli operatori, è stata richiesta dalla Procura di Trapani l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il gip ha applicato ai due gli arresti domiciliari.