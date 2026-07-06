A denunciare i fatti è stata una turista finlandese di 27 anni

TRAPANI – Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo.

Trapani, Pizzolato condannato

Sono stati condannati anche gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì tutti agrigentini.

A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di esser stata stuprata il 22 luglio 2022.

“La sentenza restituisce dignità alla vittima”

“La sentenza del Tribunale di Trapani rappresenta un passaggio importante in una vicenda dolorosa e delicata”. Lo dice l’avvocato della parte civile Nicola Pellegrino dopo la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione inflitta al pesista azzurro Antonino Pizzolato.

Il pm aveva chiesto la condanna a 10 anni per tutti gli imputati. “È una decisione che accogliamo con rispetto e con profonda soddisfazione, perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al coraggio con cui ha affrontato il processo”, aggiunge il legale.

“In casi come questo non esistono vittorie piene, resta la sofferenza di chi ha subito, ma oggi lo Stato ha dato una risposta chiara”, conclude.

Pellegrino spiega che la difesa della parte civile attenderà il deposito delle motivazioni “per ogni ulteriore valutazione” e continuerà a seguire la vicenda “con rigore, attenzione e determinazione”. I difensori di Pizzolato, Lupo, Tutino e Mongiovì hanno annunciato il ricorso in appello.