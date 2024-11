I carabinieri allertati da alcuni passanti

IN VIA MARSALA

TRAPANI – I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza, un 38enne per maltrattamenti e lesioni personali alla moglie e ai figli. I militari sono intervenuti in via Marsala a seguito delle segnalazioni di cittadini che hanno denunciato che l’uomo stava usando violenza, per strada, nei confronti di moglie e figli.

Le botte davanti ai figli

Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la donna a terra strattonata dal marito, mentre i 4 figli minori erano in macchina in lacrime. Bloccato il 38enne, è stato chiamato il personale sanitario per il soccorso alla vittima.

