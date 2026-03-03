Trapani, pusher non si ferma all’alt: arrestato dopo un inseguimento

L'operazione dei carabinieri

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un giovane di 26 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio notturno, hanno intimato l’alt al 26enne che viaggiava sulla sua auto in via Virgilio. L’uomo non si sarebbe fermato per l’identificazione dandosi alla fuga ad alta velocità.

Dopo poco ha deciso di abbandonare l’auto proseguendo la fuga a piedi venendo cosi bloccato e perquisito dai carabinieri che hanno trovato alcune dosi di hashish e crack. Già lo scorso mese di ottobre il giovane era stato arrestato per spaccio durante la detenzione domiciliare. Dopo l’arresto e l’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice.