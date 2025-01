Trapani Shark torna a ‘mordere’, Sassari ko nell’ultima gara d’andata

I granata ora guardano alla Coppa Italia

TRAPANI – Dura soltanto due quarti la resistenza della Dinamo Sassari contro la Trapani Shark che supera i sardi per 88-68, dimentica Venezia e chiude il girone d’andata della serie A di basket al secondo posto, posizione preziosissima in vista della Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Il match Trapani-Sassari

Primi due quarti sul filo dell’equilibrio, con gli ospiti che chiudono in vantaggio i primi dieci minuti di gioco (18-21). A questo punto Trapani inizia a prendere le misure agli avversari e va al riposo lungo sul 40-34. Nel terzo quarto gli uomini di Repeša prendono il largo e consolidano il vantaggio chiudendo la frazione sul 61-41. Gli ultimi dieci minuti sono poco più di una formalità.

