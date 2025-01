Trapani Shark supera anche Scafati e vola in testa al campionato

La formazione di Repeša si impone sui campani

Trapani Shark continua a cavalcare la sua onda positiva e strappa la dodicesima vittoria in campionato a Scafati Givova, mai andata in vantaggio per tutta la partita. Il match si conclude sul 66-83, con i siciliani consolidano così la posizione nella parte alta della classifica, a pari punti con la prima in classifica Brescia. Sul campo dominano Robinson con 15 punti, Notae con 13, Rossato con 12 e Alibegovic con 11.

La partita

Il girone di ritorno della Lega basket serie A si apre per Trapani Shark all’insegna della solidità. La squadra allenata da coach Jasmin Repeša ha un repertorio e lo mette in scena a ogni partita, senza farsi influenzare troppo dagli avversari che ha di fronte.

Attacco veloce, difesa rocciosa e capacità di leggere il campo sono il marchio di fabbrica di Trapani, che pur non dilagando con Scafati come è successo all’andata è sempre in controllo della partita, adattandosi alla difesa avversaria e riorganizzandosi per andare a canestro con continuità.

L’unico neo della serata sono le troppe palle perse, soprattutto per imprecisioni nei passaggi. Ma se da un lato può essere un inconveniente obbligato quando si gioca con i ritmi di Trapani, dall’altro Jasmin Repeša saprà mettere mano al problema in vista delle prossime partite. Se c’è una cosa a cui Trapani Shark ha abituato il pubblico, infatti, è proprio la sua capacità di migliorare a vista d’occhio, partita dopo partita.

Scafati Givova – Trapani Shark

Partenza meno aggressiva del solito da parte di Trapani, che nei primi minuti del primo quarto punta su una difesa solida. Scafati però fatica a entrare in partita e la Shark ne approfitta, raccattando canestri e arrivando a un vantaggio massimo di 18 punti. Solo a tre minuti dalla fine la Givova passa a una difesa aggressiva e ferma gli ospiti: il primo quarto si chiude sul 14-26.

Squadre più equilibrate e in partita all’inizio del secondo quarto. Trapani prova la fuga ma Scafati lo impedisce rispondendo punto su punto e chiudendo la porta agli ospiti con una grande pressione in difesa. Trapani a metà quarto ha fatto solo 4 punti e riesce a recuperare abbrivio sul finale, riuscendo di nuovo ad attivare le sue fasi offensive veloci e staccando Givova di 23 punti. Si va negli spogliatoi sul 26-49.

Partita saldamente in mano a Trapani nella ripresa. Scafati non riesce più a difendere e lascia avanzare gli ospiti, più precisi e assetati in attacco e chiusi in un muro difensivo invalicabile. Givova cerca di contenere i siciliani e fa punti aggiudicandosi il parziale, ma la partita è sul 45-62 per Trapani Shark.

Scafati cerca di riacciuffare Trapani, che però difende come se fosse la squadra sotto con il punteggio. I siciliani continuano nella loro sequenza d’attacco e si tengono a distanza di almeno 20 punti dai campani, pur rallentando il ritmo. Scafati non crede davvero nella possibilità di riprendere gli avversari: si chiude sulla vittoria della Trapani Shark per 66-83.

(foto: Facebook Trapani Shark)

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA SPORT