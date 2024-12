Trapani Shark si aggiudica la supersfida: è vittoria con Aquila Trento

Sconfitta la prima in classifica, grande prestazione di Alibegovic

TRAPANI – Trapani Shark ferma la corsa dell’Aquila Trento: la squadra di Jasmin Repeša vince il match al Palashark con la prima squadra in classifica, che in dieci giornate non era mai stata sconfitta. I granata vincono con un punteggio di 107-99. Debordante Alibegovic, che realizza 30 punti e 6 rimbalzi e mette a segno 4 triple su 5.

La partita

La sfida con la capolista si preannunciava dura, e fin dai primi secondi del primo quarto entrambe le squadre giocano con un ritmo forsennato, con pochissimi secondi di respiro tra un canestro e l’altro. La squadra di casa fa otto punti prima che gli ospiti riescano ad andare a segno e a recuperare. Il primo quarto si conclude su un parziale di 32-30, premessa dell’energia che entrambe le squadre scaricheranno sul parquet.

Ancora gioco senza soluzione di continuità nel secondo quarto. Nella squadra di casa è Alibegovic a farla da padrone, con 3 triple a segno su 3 e 19 punti totali alla metà del match. L’Aquila Trento gioca comunque il suo basket efficace e a metà quarto riesce ad andare in vantaggio sul Trapani, che però non molla. La partita si ferma sul 59-58.

Al rientro dal break Trapani Shark è più lucida di Trento, che invece stenta per diversi minuti a rientrare in partita e compie diverse imprecisioni, regalando palla ai padroni di casa. Trapani arriva a un vantaggio parziale di 11 punti prima che Trento riesca a riprendere in mano il gioco e ridurre la distanza fino a 85-80

L’inizio del quarto quarto è tutto a vantaggio di Aquila Trento, che fa 9 punti prima che Trapani Shark riesca ad andare per la prima volta a canestro.

Coach Repeša chiama due time out di seguito per calmare la squadra e al rientro un canestro più tiro libero di Brown e un’invenzione di Robinson, con un tiro da 3 fulminante su un contrattacco, riportano il vento in poppa a Trapani. Da quel momento Trento non riesce più a mordere, la partita si conclude sul 107-99.

La classifica

Quella con Trento è la sesta vittoria di seguito di Trapani Shark. La squadra siciliana con i due punti di oggi si piazza al secondo posto della classifica, dietro a Trento e tallonata dal Brescia. Trento è alla sua prima sconfitta stagionale e si ferma a 20 punti, con 2 soli punti di vantaggio su Trapani.

Il prossimo appuntamento per il Trapani Shark è con l’Olimpia Milano, ottava in classifica, lunedì 23 dicembre.

Repeša: “Una delle partite più belle”

“Lasciatemi cantare, sono trapanese vero”: commenta così la partita il coach del Trapani Shark Jasmin Repeša. “Come allenatore, dirigente, tifoso è stato un onore essere presente a questa partita”.

“Prima della partita – dice Repeša – sapevamo di doverci aspettare una partita impegnativa per mille motivi. Lo abbiamo visto stasera: i trentini non sono primi per caso, è una squadra che gioca un bellissimo basket di altissimo livello, non mollano. Ci voleva forza, ci voleva pazienza, ci voleva attenzione per rispondere e vincere questa partita”.

“Alla fine della partita di Trieste – racconta ancora Repeša – tutti ci hanno detto che quella è stata la partita più bella degli ultimi 20 anni giocata a Trieste. Stasera mi sembra che siamo andati un po’ sopra, è stata una partita bellissima e sono felice, perché quando la squadra contribuisce a fare vedere un basket come quello che facciamo sono felice. È una promozione per la nostra squadra, il nostro proprietario, la nostra città”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA SPORT