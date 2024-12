La squadra di Repeša supera i toscani per 94 a 88

PISTOIA – Trapani Shark torna con una vittoria dall’insidiosa trasferta di Pistoia e mette in fila il quinto successo consecutivo nella serie A di basket. Al PalaCarrara finisce 94 a 88 per la squadra di Jasmin Repeša. Maiuscola la prova di Galloway, Robinson e Alibegovic: i tre sono risultati autori rispettivamente di 21, 18 e 16 punti. Ospiti che hanno schierato anche i neoacquisti Brown ed Eboua: otto punti per il primo (in 24 minuti), zero per il secondo che però è rimasto in campo soltanto per nove minuti.

Occhi sulla capolista Trento

Con il successo contro la squadra dell’ex Ron Rowan, che giocò con la Tonno Auriga Trapani nella stagione 1993/1994, i granata salgono a quota 16 punti. Scatta il conto alla rovescia per domenica 15 dicembre, quando al PalaShark arriverà la capolista Trento.

I 40 minuti di Pistoia

Nel primo quarto match che scorre sui binari dell’equilibrio e si chiude sul 22-21 per i padroni di casa. Seconda frazione nelle mani dei granata, grazie ai numeri di Galloway e Robinson: si va al riposo lungo sul 33-50. Sembra fatta per la squadra del patron Valerio Antonini, ma così non è perché Pistoia ci mette cuore e grinta restando in scia: 60-69 al termine del terzo periodo.

Nell’ultima frazione avvio bruciante dei toscani, che piazzano un parziale di 8-0, ma una tripla di Alibegovic riscava un piccolo solco tra le due squadre. I ragazzi di coach Markovski restano incollati ai granata ma alla distanza Repeša fa valere il peso delle rotazioni e Trapani riesce a piazzare l’allungo decisivo. Finisce con i festeggiamenti degli Shark davanti ai tifosi trapanesi giunti in toscana.

Repeša: “Brava Pistoia”

A fine gara Repeša plaude alla grinta di Pistoia (“non ha mollato mai”) e usa bastone e carota con i suoi: “Complimenti a Pistoia che non ha mollato mai e per un’atmosfera caldissima. BAsket paicevole e”Per 23 minuti abbiamo giocato un basket di altissimo livello, piacevole ed aggressivo, poi abbiamo iniziato a forzare in attacco pensando che la partita fosse chiusa. In questo modo abbiamo consentito a Pistoia di rientrare – analizza ancora il coach granata -. Abbiamo vinto ma giocando come negli ultimi 16-17 minuti non arriveremo dove vogliamo”.

Qualcuno in sala stampa chiede proprio dove voglia arrivare la squadra di Antonini: “Il più in alto possibile – risponde Repeša – ma di certo la strada giusta non è quella vista nella seconda parte del match. Stiamo affrontando un campionato di altissimo livello e molto equilibrato. Non sottovalutiamo nessuno e non sopravvalutiamo nessuno”.

