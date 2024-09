“Trasformazioni: Volontariato in Azione”, convegno a Catania

Organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo

CATANIA – Il 21 settembre 2024, presso il prestigioso Palazzo Valle nel centro storico di Catania – in Via Vittorio Emanuele II, 122 – si terrà il convegno intitolato “Trasformazioni: Volontariato in Azione”. Organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, l’evento sarà un’importante occasione di riflessione e confronto sul potere trasformativo del volontariato nelle comunità.

“Un’importante opportunità”

“Questo convegno rappresenta un’importante opportunità per approfondire il ruolo fondamentale che il volontariato svolge nel promuovere cambiamenti sociali significativi e sostenibili – dichiara Salvatore Raffa, presidente del CSVE – un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono impegnati o interessati nel mondo del volontariato e del terzo settore.”

“Il Potere Trasformativo del Volontariato”

L’incontro verrà aperto alle 17.30 dall’instant video “Volontariato in Azione”: il racconto in immagini delle attività svolte nella mattinata dai 100 volontari coinvolti nella mattinata di workshop e laboratori che anticiperà i lavori del convegno. A seguire, alle ore 17:45, saranno presentati i saluti istituzionali da parte di Enrico Trantino, Sindaco di Catania, e Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

ll cuore del convegno sarà la tavola rotonda dal titolo “Il Potere Trasformativo del Volontariato” che prenderà il via alle ore 18 e sarà introdotta da Salvatore Raffa, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato. A questo momento parteciperanno Stefano Arduini, Direttore di Vita Magazine; Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (in attesa di conferma); Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali; Chiara Tommasini, Presidente di CSVnet e Giuseppe Montemagno, Portavoce Regionale del Forum del Terzo Settore.

Dalle ore 18.45 spazio a due importanti speech curati nell’ordine da Paolo Ferrara – Direttore Generale di Terre des Hommes Italia – che terrà un intervento dal titolo “Dall’Io al Noi: Storie di Trasformazione e Comunità” e da Tiziana Di Masi, attrice di teatro civile, che realizzerà una performance teatrale tratta dallo spettacolo “#IOSIAMO Dall’Io al Noi”.

Coinvolti 150 volontari

Il convegno coinvolgerà oltre 150 volontari degli enti del Terzo Settore delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, ha ricevuto la media partnership di Vita Magazine ed è realizzato con il patrocinio gratuito dell’Assemblea Regionale Siciliana, della Regione Sicilia, del Comune di Catania e di CSVnet.

Per la realizzazione dei laboratori che precedono il momento pomeridiano in plenaria il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo ha attivato una vasta rete di collaborazione nella città di Catania che ha trovato sponda concreta nelle partnership con la Fondazione Puglisi Cosentino, la Comunità Islamica di Sicilia, Trame di Quartiere, Locanda del Samaritano, Isola Catania.

I workshop – guidati da coach esperti provenienti da tutta Italia – attiveranno volontari e volontarie in un percorso unico e innovativo di riflessione e condivisione nello scenario di 5 “luoghi simbolo” del cambiamento avviato dall’impegno della società civile nella città di Catania.