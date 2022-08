Tre date in Sicilia per Sangiovanni: “Voglio far divertire la gente”

Il cantante sarà di scena a Ragusa, Catania e Campofelice di Roccella

4' DI LETTURA

Dopo il grande successo del tour nei club, con 11 date a maggio che hanno registrato tutte il sold out, a

grande richiesta SANGIOVANNI è tornato live per il suo “CADERE VOLARE LIVE 2022”, prodotto

e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music.

Gli appuntamenti estivi sono 16 e vedranno l’artista sui palchi dei migliori festival e delle arene di

tutta Italia, in attesa di due speciali appuntamenti autunnali: il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito il calendario di “CADERE VOLARE LIVE 2022” con le date rimanenti:

23 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

25 agosto – Ragusa – Piazza Libertà

27 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival

28 agosto – Campofelice di Roccella (PA) – Arena del Mare

30 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

2 settembre – Prato – Estate Pratese

4 settembre – Cremona – Piazza Duomo

Info biglietti su www.friendsandpartners.it

Sangiovanni ha portato e porterà live i suoi successi e, in particolare il suo album “Cadere volare” (Sugar), certificato oro da Fimi/GfK Italia, che declina all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. L’album contiene il singolo “scossa”, che fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie tv Netflix Summertime. Venerdì 3 giugno è uscito “Mariposas” feat. Aitana, versione spagnola della hit triplo disco di platino “farfalle”, brano con cui l’artista ha partecipato alla 72^ edizione del Festival di Sanremo tra i Big.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione: ventuno dischi di platino e cinque ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di sangiovanni – “Malibu” e “Lady“ – sono nella top 5 assoluta di creazioni dell’anno. Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.

“Il primo tour dopo Amici e Sanremo sta andando bene – dichiara Sangiovanni -, mi sto divertendo molto, spero di vedere sempre più persone, io lavorerò affinché tante persone vengano ai miei concerti. Il live è la parte più bella del nostro lavoro, almeno per me. Finora sta andando tutto bene, sono tranquillo e punteremo a fare sempre meglio. Per questo tour ho pensato di divertirmi e far divertire, come per tutti gli altri miei concerti e spero che possa essere un bel regalo a chi verrà a sentirmi. Ci sarà da ballare, da divertirsi, ma anche da riflettere. Sono molto contento di poter suonare live di nuovo. Ogni volta è una gigantesca boccata d’aria. Sono grato a tutte le persone che ci lavorano e che contribuiscono a questo, la dimensione live è per me la parte più bella del nostro lavoro“.

Il cantante spiega anche il nome del tuor: “’Cadere Volare’ arriva da una mia visione della vita, penso che ci saranno sempre nella vita momenti in cui si cade e momenti in cui si vola, quindi momenti leggeri e momenti profondi. Riesco a coniugare leggerezza e profondità perché il linguaggio semplice credo arrivi di più alle persone, ma io di mio non sono così leggero nella vita, forse nella musica provo a esserlo perché è quello che voglio comunicare alle persone: un bisogno di leggerezza e di sentirsi bene. Lavoro tutti i giorni per fare la migliore musica possibile, che non è sempre quella che fa gli streaming, ma è quella che aiuta le persone, cerco di dire le cose nella maniera più vera possibile e di parlare di argomenti che possano prendere quante più persone possibile, affinché io possa aiutare in vasta scala chi mi ascolta. E lavoro tutti i giorni per questo, per far star bene gli altri e anche me stesso attraverso la musica. Cerco di fare la mia musica nel modo più fresco possibile, come piace a me e penso che sia la cosa più importante. Mi piace esprimermi in questo modo e questo in me non mancherà mai. Una persona molto cara mi ha detto ‘tu non ti devi preoccupare perché finché avrai delle cose da dire, da scrivere, vedrai che andrà bene’ e io la vivo così”.

Sangiovanni è un classe 2003 e ha grandi progetti per il futuro: “Dopo questo album e questo tour sicuramente ci sarà un nuovo inizio per me, anche a livello lavorativo. Vorrei anche sperimentare di più, vediamo. Secondo me sarà un momento ulteriore di svolta, me lo sento, quando inizierà la nuova stagione, dopo il tour, si tornerà forse a settembre con nuova musica, ma penso che saranno mesi importanti per confermarmi, dare una svolta, fare pezzi nuovi che possano piacere a sempre più persone e vedremo che succederà. Intanto mi godo questo tour, saluto tutte le persone che verranno e ci divertiremo. Ho diversi appuntamenti quest’estate tra nord e sud Italia e poi mi concentrerò sui due palazzetti di Roma e Milano previsti per la metà di ottobre“.