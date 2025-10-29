Tutto pronto per la 3 giorni europea della Covei Meta Catania Bricocity

CATANIA – È tutto pronto al PalaCatania per l’attesissimo Main Round della UEFA Futsal Champions League. La Covei Meta Catania Bricocity è pronta a vivere tre giorni di grande futsal europeo, tre sfide decisive che potranno regalare alla formazione rossazzurra la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

La squadra guidata da coach Juanra arriva all’appuntamento in ottime condizioni. Tutti gli effettivi sono a disposizione dello staff tecnico, che potrà contare sull’intero roster per affrontare un girone di altissimo livello.

Le parole di coach Juanra

“Abbiamo un girone difficile, dove tutte le squadre possono qualificarsi. È un gruppo di ferro, con formazioni che dispongono di armi molto affilate e che arrivano da campionati vinti nei rispettivi Paesi.

La qualità più importante per superare il turno sarà il lavoro quotidiano e l’applicazione. Speriamo che la motivazione di giocare la Champions ci dia la spinta giusta.

Giocare in casa, davanti al nostro pubblico, sarà un fattore determinante. Partire bene con la gara d’esordio rappresenterà un tassello fondamentale per alimentare la nostra ambizione di qualificazione.”

Il programma delle gare

Mercoledi’ 29 ottobre – ore 20:30

Covei Meta Catania Bricocity vs Weilimdorf (Germania)

Giovedi’ 30 ottobre – ore 20:30

Covei Meta Catania Bricocity vs AEK Futsal Club (Grecia)

Sabato 1 novembre – ore 20:30

Covei Meta Catania Bricocity vs Akaa (Finlandia)

Abbonamenti e biglietti

Tre giorni di passione, spettacolo e orgoglio rossazzurro

Abbonamenti (valido per tutte le gare):

Tribuna A → €25

Tribuna B → €15

Curve → €10

Biglietti singola partita:

Tribuna A → €10

Tribuna B → €6

Curve → €4

I tagliandi e gli abbonamenti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati e al botteghino del PalaCatania nei giorni gara.

“La società invita tutti i tifosi e gli appassionati a sostenere la squadra in questa prestigiosa avventura europea, riempiendo il PalaCatania e colorando di rossazzurro le serate della UEFA Futsal Champions League”.