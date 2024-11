Offerte di lavoro Trenitalia: le posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità soprattuto per i giovani

Il Gruppo Ferrovie dello Stato propone nuove offerte di lavoro, sia per quanto riguarda le assunzioni che i tirocini. FS non fa altro che portare avanti il piano Piano Industriale 2022-2031, che prevede 40 mila assunzioni in 10 anni.

Offerte di lavoro: le posizioni aperte

Il Gruppo FS propone offerte di lavoro nelle sedi di tutta Italia. Le offerte di lavoro più recenti sono: neolaureati e laureandi in ingegneria (Milano) – progettista impianti termotecnici di fabbricati industriali (Firenze) – ingegneri del materiale rotabile junior (Firenze) – specialista internal audit (Roma) – neolaureato processi manutentivi (Firenze).

Tra le figure richieste non possono mancare quelle di capotreno e macchinista.

Per quanto riguarda il primo incarico, i candidati ideali sono i diplomati con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con residenza nella regione in cui ci si candida. Per quanto riguarda i macchinisti, si selezionano diplomati ad indirizzo tecnico o scientifico con residenza certifica in Emilia Romagna da almeno 6 mesi.

Occasione per i giovani

Tali offerte di lavoro sono rivolte sia ai professionisti esperti che ai giovani senza esperienza. In particolare, FS dà importanza agli studenti o ai neolaureati, soprattuto in Ingegneria Civile e Architettura, industriale e dell’informazione, architettura e discipline economiche, giuridiche ed umanistiche, che hanno conseguito il titolo di studio con ottimi voti.

Non mancano le offerte di lavoro per i diplomati: macchinisti; autisti; operatori specializzati della manutenzione infrastruttura o rotabili; capi treno; capi stazione; operatori specializzati della manutenzione e specialisti tecnici commerciali le figure richieste.

Per i candidati esperti, l’azienda seleziona professionisti qualificati con un’esperienza di almeno 3-5 anni nei settori di riferimento e profili manageriali, che hanno maturato esperienze in posizioni di middle e top management, a cui offre concrete possibilità di carriera e di esprimere al meglio la propria professionalità.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati alle offerte di lavoro, possono candidarsi tramite il portale riservato alle carriere ed alle selezioni. È necessario prima registrarsi sulla piattaforma FS lavoro e successivamente caricare il curriculum vitae.

In più è attivo il form online di autocandidatura, per candidarsi per le posizioni aperte e per le prossime selezioni Trenitalia occorre effettuare la registrazione attraverso il nuovo modulo e creare un nuovo account. Anche chi era registrato al precedente portale deve effettuare una nuova registrazione.

