Trenitalia “viaggia con la musica”, un Regionale con la livrea X Factor

MILANO (ITALPRESS) – Trenitalia conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il suo brand Regionale, la partnership con X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte il prossimo 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Per annunciare la collaborazione, è stato svelato oggi alla stazione di Milano Centrale un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” e i volti dei giudici e della conduttrice dello show, che sarà ogni giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi ogni martedì successivo in replica su TV8.

Alla presentazione, tenutasi in occasione dell’evento di lancio del programma, hanno partecipato: Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale; Roberta Graziosi, Responsabile Product Marketing di Trenitalia; Luca Centurioni, Sky Media Marketing Director; Chiara Marelli, Head of Marketing Entertainment & OOH at Sky Media; Roberta Zamboni, Global Head of Branded Content & Sponsorship Fremantle; i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, e la conduttrice Giorgia.

La partnership, spiega una nota, “testimonia l’impegno di Regionale di Trenitalia nel dialogare con le nuove generazioni e nel promuovere una mobilità sostenibile in costante evoluzione. Una collaborazione che unisce questi due aspetti grazie a iniziative volte a diffondere la musica su tutto il territorio italiano”.

Regionale di Trenitalia, infatti, accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio verso la città meneghina per partecipare alle Audizioni dello show ed esaudire il loro sogno. Inoltre, ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase “Music Tracks”, ospiterà in stazione a Milano Centrale gli artisti eliminati nel corso dei Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l’uscita dal programma.

Questa sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico di X Factor 2025 l’ammodernamento della flotta del Regionale, che accompagna quotidianamente chi viaggia per motivi di studio, lavoro o tempo libero.

Dal 1° al 15 ottobre, infine, gli iscritti al Programma X-GO potranno partecipare al Concorso “Direzione X FACTOR” e vincere il biglietto per assistere alla finale, che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli.

“Con questa e altre partnership, Trenitalia – conclude la nota – ribadisce il suo impegno nel connettere le persone con i principali eventi musicali, sportivi e culturali, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e della promozione turistica”.

– foto ufficio stampa Trenitalia –

(ITALPRESS).