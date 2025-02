Una dinamica ancora tutta da accertare

Un uomo di 38 anni ha perso la vita investito da un convoglio ferroviario lungo la linea Novara-Arona. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica. L’incidente è avvenuto in periferia di Varallo Pombia, in provincia di Novara.

L’uomo è stato soccorso da personale del 118, ma non c’è stato nulla da fare.