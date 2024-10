Il valore era di circa 50mila euro

MONTEBELLUNA (TREVISO) – Ha nascosto soldi, carte di credito e gioielli di famiglia dal valore di 50mila euro all’interno di un vecchio materasso che, pochi giorni fa, la signora delle pulizie, senza sapere cosa ci fosse all’interno ha deciso di portare in discarica. È quanto successo a un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, che fortunatamente è riuscita a recuperare tutti i suoi averi.

La vicenda, secondo quanto scrivere Tribuna di Treviso, risalirebbe al 26 ottobre scorso. La donna delle pulizie si è recata nell’abitazione della signora e ha deciso, senza avvisare la donna, di portare in discarica materasso che, a prima vista, sembrava in disuso e abbandonato in garage.

La signora accortasi di quanto accaduto solo nel tardo pomeriggio e, in preda al panico, ha avvisato la figlia dicendole che il materasso e il suo prezioso contenuto erano spariti. Così le due donne hanno subito contattato la locale stazione dei Carabinieri.

I militari si sono attivati e si sono recati alla discarica insieme agli operatori dell’azienda di smistamento rifiuti e a volontari della Protezione Civile. Fortunatamente, dopo circa un’ora di ricerche, si è riusciti a rintracciare il materasso ed il suo contenuto.

Le forze dell’ordine hanno restituito il materasso con il suo contenuto alla donna che ha tirato un sospiro di sollievo.