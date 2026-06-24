Non è chiaro cosa abbia causato lo scontro tra le due automobili

TREVISO – Un morto, Ennio Corrazin di 65enne di Vedelago, due feriti gravi e altri cinque feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 23 giugno, poco dopo le 21.30, a Musano di Trevignano lungo via San Sisto, all’incrocio con via Postioma.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto, una Ford Puma e una Audi A3. Intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118 con elicottero, ambulanze e automedica, le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e i carabinieri che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.

I feriti sono stati accompagnati presso gli ospedali di Montebelluna e Treviso.

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