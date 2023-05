Trofeo Equilibra nel segno di Mascari e Licciardi

La manifestazione ha ricordato la figura di Nunzio Ganci, iconico podista palermitano scomparso il 13 maggio dello scorso anno

PALERMO – Sono Antonio Mascari (Polisportiva Nadir) e Claudia Licciardi (Palermo H13.30) i vincitori del VI Trofeo Equilibra – I Memorial Nunzio Ganci “Uno di Noi”, che si è disputato giorno 1 maggio a Palermo. La manifestazione, organizzata dall’Equilibra Running Team, ha ricordato la figura di Nunzio Ganci, iconico podista palermitano, scomparso a causa di un malore improvviso mentre si allenava all’interno della villetta di Case Rocca, il 13 maggio dello scorso anno.

Pioggia scongiurata e temperature gradevoli con partenza e arrivo da piazza del Parlamento, proprio sotto il portone dell’Assemblea Regionale Siciliana, storico edificio oggi preso letteralmente d’assalto dai tantissimi turisti presenti in città. Tre giri con una full immersion nel centro storico, tra via Vittorio Emanuele, piazza Bellini, via Maqueda, piazza Villena e le stradine che si inerpicano alle spalle della Cattedrale.

Al maschile partenza sprint per Mascari, subito in testa ha fatto gara a se andando a vincere la manifestazione che per lui ha avuto un sapore tutto particolare. “Non gareggiavo dal 2018, ma oggi dovevo esserci per ricordare l’amico, con il quale ho condiviso allenamenti e divertimento; percorso duro ma bello, così come è stato bello vincere. Inutile dire che il successo è dedicato a Nunzio Ganci”. A Mascari, che detiene il record italiano categoria SM50 nella distanza della maratona con 2h28’18, anche il Trofeo Nunzio Ganci riconoscimento all’atleta categoria SM55, la stessa di appartenenza dell’atleta quando se ne è andato.

Alle spalle di Mascari è giunto Roberto Di Bella (Amatori Palermo) attardato da quasi due minuti. Terzo il “furetto” Calogero Di Gioia (Universitas Palermo) particolarmente brillante oggi.

Al femminile, prova maiuscola per Claudia Licciardi che ha dettato i ritmi della gara, tenendo subito a bada la forte Barbara La Barbera (recente vincitrice del Vivicittà di Palermo). Tre giri in continua progressione ed un arrivo in solitaria con quasi due minuti di vantaggio sull’altofontina. Terza più staccata Laura Mattei (Atletica Mondello). “Sono felice per questa vittoria – le parole della Licciardi – percorso bello, tanta gente e un successo che mi gratifica. Essere qui oggi era importante per ricordare Nunzio Ganci, punto di riferimento per noi master”.

Circa 200 gli atleti al traguardo, tra questi anche Francesco De Trovato 90 anni a settembre, Pietro Mafara e Camillo Cucina che hanno già superato da un pezzo le 80 primavere. Qualche secondo prima dello start il via per i familiari di Nunzio Ganci, per loro qualche metro tra commozione e applausi. “Di corsa” ma con velocità sicuramente più da “crociera” anche l’assessore allo sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia e il presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia; per loro un giro del percorso, quanto basta per onorare la manifestazione.

Terzo tempo con le premiazioni e con il ricordo di Nunzio, costante presenza nel corso di tutta la mattinata, oltre che con la memoria, anche con una sua gigantografia che lo ritrae col suo solito sorriso, quel sorriso che regalava a tutti, amici e semplici conoscenti.

Classifica uomini

Antonio Mascari (Polisportiva Nadir) 36’42 Roberto Di Bella (Amatori Palermo) 38’40 Calogero Di Gioia (Universitas Palermo) 39’46 Antonino Muratore (Universitas Palermo) 39’58 Vincenzo Primavera (Sport Amatori Partinico) 39’59

Classifica donne