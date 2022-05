Troina, domenica storia e tradizione: torna la ‘Kubbaita’

Il programma

TROINA (ENNA) – Storia, tradizione e rullo di tamburi per le vie dell’antico borgo medievale, domenica 5 giugno prossimo a Troina (Enna), con il ritorno della Kubbaita. A annunciarlo, l’assessore al Turismo, spettacolo e eventi Stefano Giambirtone. “Ritorna un suggestivo e tradizionale evento della nostra comunità – spiega – , che mancava da oltre un decennio e che abbiamo fortemente rivoluto, non solo perché arricchisce ulteriormente il festino del nostro patrono San Silvestro, ma soprattutto perché rievoca un momento importante e da non dimenticare per la storia della nostra città”.

Dall’arabo “qubbiat”, mandorla, la manifestazione è infatti un antico corteo storico, che ricorda l’ingresso e la permanenza dell’imperatore Carlo V a Troina, nel 1535. In memoria di tale evento, cavalieri e dame in costumi spagnoleggianti del Cinquecento, con palafrenieri, cavalli, valletti e sbandieratori, sfileranno per le vie della città, lanciando e distribuendo dalle loro bisacce torroni e dolciumi alla popolazione festante. Il corteo, che prenderà l’avvio alle ore 17.30, da piazza Giacomo Matteotti, si dipanerà lungo le vie Umberto I, Nazionale, San Silvestro, Garibaldi, Schifani, Rizza e Conte Ruggero. Previsto inoltre, lungo il percorso, uno spettacolo di sbandieratori in piazza Antonio Gramsci e un gran spettacolo finale all’arrivo in piazza Conte Ruggero.