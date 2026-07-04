Troina, inaugurato il Mactro: uno spazio di civiltà e bellezza

Con l'apertura di questo spazio la città si dota di un luogo dedicato all'arte contemporanea

TROINA (ENNA) – Una giornata destinata a entrare nella storia culturale della città. Nella giornata di ieri, venerdì 3 luglio, è stato inaugurato il MACTRO – Museo d’Arte Contemporanea di Troina, il nuovo spazio espositivo allestito nell’ex Convento dei Carmelitani, che entra ufficialmente a far parte del sistema museale cittadino.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini, artisti, rappresentanti delle istituzioni e appassionati d’arte, testimoniando con una grande partecipazione l’importanza di un progetto che, dopo un lungo percorso, è diventato realtà.

La cerimonia

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Alfio Giachino, che ha ripercorso le principali tappe che hanno portato alla nascita del museo, ringraziando tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. A seguire è intervenuto il professor Paolo Giansiracusa, curatore dell’allestimento museale, che ha illustrato il valore artistico e culturale della collezione. A concludere la cerimonia è stato Fabio Venezia, che ha sottolineato il ruolo strategico del MACTRO all’interno del sistema museale troinese e il suo potenziale come nuovo punto di riferimento per la promozione della cultura nel territorio.

Il museo rappresenta il risultato di un progetto nato circa nove anni fa e oggi concretizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti, sostenitori e artisti provenienti da ogni parte del mondo. Sono infatti quasi 200 gli artisti internazionali che hanno donato le proprie opere, contribuendo alla creazione di una collezione permanente che rende il MACTRO una realtà di rilievo nel panorama artistico siciliano.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla famiglia De Agrò, che attraverso il Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà ha sostenuto il progetto nel ricordo del compianto Gino De Agrò, e al professor Paolo Giansiracusa, riconosciuto come figura centrale nella costruzione dell’identità culturale del museo, del quale ha curato l’allestimento fin dalle prime fasi con competenza e passione.

Con l’apertura del MACTRO, Troina si dota di un nuovo luogo dedicato all’arte contemporanea, alla valorizzazione della creatività e al dialogo tra culture, consegnando alla comunità uno spazio destinato a diventare un punto di incontro, crescita e ispirazione per cittadini e visitatori.