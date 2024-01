Tromba d’aria si abbatte su Siracusa: una nave rompe gli ormeggi

Quaranta gli interventi dei vigili del fuoco

SIRACUSA – Una tromba d’aria si è abbattuta oggi a Siracusa. La pioggia sulla città è stata accompagnata poco dopo le 13 da una tromba d’aria che ha provocato diversi danni: alberi sradicati, in particolare in via Elorina, nella zona sud di Siracusa e poi nelle contrade balneari. Una quarantina di richieste sono arrivate ai vigili del fuoco per la rimozione di rami dalla sede stradale, caduta di calcinacci, danni a cavi elettrici.

Paura al porto

La nave da crociera Sinfonia della MSC, in sosta all’interno del porto Grande, ha rotto i blocchi di ormeggio ed ha sbattuto la poppa. Sono intervenuti i rimorchiatori che hanno riportato la nave verso la banchina.