“Troppi parti cesarei in Sicilia, bene gli interventi di angioplastica”

Agenas: "Alta mortalità per il bypass aorto-coronarico"

PALERMO – In Sicilia, il volume dei parti con tagli cesarei è per la maggioranza dei casi sopra la soglia del 25 per cento stabilita dal decreto ministeriale 70/2015. Con la Sicilia, sopra tale margine ci sono anche Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna.

I dati Agenas

Lo evidenzia l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025 ha valutato le performance sulla base di specifici indicatori per ogni area considerata. Le strutture con maggiori punteggi sono presenti soprattutto al Centro-Nord.

Un’ulteriore analisi riguarda anche la dimensione dei centri nascita e il comparto (pubblico e privato accreditato), da cui emerge – dopo aggiustamento per gravità clinica all’ammissione – un minore ricorso al taglio cesareo nelle strutture pubbliche e in quelle ad alto volume.

Sopra la soglia ottimale gli interventi di angioplastica

Buona, invece, la performance che riguarda gli interventi di angioplastica. La Sicilia si trova infatti al di sopra della soglia ottimale del 60 per cento per gli interventi di angioplastica coronaria percutanea transluminale (Ptca) eseguita entro novanta minuti dall’arrivo in ospedale su pazienti con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (Stemi).

Alta mortalità per il bypass aorto-coronarico

D’altro canto, risulta alta la percentuale di mortalità a trenta giorni da un intervento di bypass aorto-coronarico isolato (Bac) e da un intervento sulle valvole cardiache.

Per entrambi gli indicatori (calcolati dal Pne su base biennale), la soglia è fissata al 4 per cento. Nel 2024 la variabilità territoriale tra strutture è rimasta complessivamente elevata in alcuni contesti, in particolare l’Isola è stata l’unica regione a sforare tale media, tra 3 e 6 per cento.