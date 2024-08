Si ipotizza un malore

ROMA- È stato trovato morto in casa con la testa poggiata nel frigorifero. L’allarme è scattato ieri mattina in un appartamento in zona Fidene a Roma.

Sul posto la polizia. A dare l’allarme un amico della vittima, un cittadino tedesco di 65 anni, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Da accertare le cause del decesso. Al momento si ipotizza un malore.