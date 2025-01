Truffa, falso e infedele patrocinio: avvocato condannato

Il legale era sotto processo a Termini Imerese

TERMINI IMERESE – Il giudice per le indagini preliminari Erina Cirincione del tribunale di Termini Imerese ha condannato l’avvocato Salvatore Sodaro. Un anno e sei mesi di carcere per tentata truffa, falso e patrocinio infedele.

L’imputato, al quale sono state concesse le attenuanti generiche, ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sodaro è stato assolto nel merito da diversi capi di imputazione, alcuni sono caduti per difetto di procedibilità e prescrizione. Nel 2020 il legale era stato assolto dai reato di falso materiale e di truffa in un procedimento nato dalla denuncia di un cliente che aveva chiesto di essere assistito nell’ambito di una controversia nata con l’azienda per la quale lavorava. Adesso la condanna.

Secondo l’accusa, ad un cliente avrebbe nascosto di avere perso la causa per un risarcimento danni sostenendo che il ministero della Salute stava per erogare il risarcimento. Ad un altro avrebbe falsamente riferito di aver vinto il ricorso per ottenere un maggiore riconoscimento contributivo. Ad un altro ancora che presto il ministero della Salute l’avrebbe risarcito con 150 mila euro per l’epatite contratta in ospedale. Per rendere credibili i suoi racconti avrebbe prodotto delle attestazioni false.