Trump contro Papa Leone, dalla Sicilia anch’io difendo un grande pontefice

La riflessione del responsabile della Comunità di Sant'Egidio

Nel pieno di una fase storica segnata dal ritorno della competizione tra potenze, da conflitti regionali che si intrecciano con rivalità globali e da una comunicazione politica sempre più aggressiva, la figura di Papa Leone continua a rappresentare un punto di riferimento morale per milioni di persone.

Le recenti offese rivolte al Pontefice da parte di attori politici internazionali – riportate da diversi media come sintomo del clima teso che attraversa il discorso pubblico globale – hanno suscitato una vasta ondata di solidarietà. Non solo da parte dei fedeli, ma anche da osservatori laici che riconoscono nella sua voce un richiamo alla responsabilità e alla pace.

Il contesto geopolitico in cui si inserisce questa polemica è complesso. La guerra in Ucraina ha riaperto scenari da Guerra fredda; il Medio Oriente vive una delle sue fasi più instabili degli ultimi decenni; il Mediterraneo è tornato ad essere un crocevia di tensioni, migrazioni e competizioni energetiche. In questo quadro, la diplomazia vaticana – tradizionalmente orientata alla mediazione e al dialogo – cerca di mantenere aperti canali che molti governi considerano ormai impraticabili.

Il richiamo alla pace

È in questo scenario che Papa Leone ha più volte richiamato la comunità internazionale alla necessità di non lasciarsi imprigionare dalla logica dei blocchi, un’espressione che riecheggia la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, dove si afferma che la pace si fonda sulla verità, si costruisce secondo giustizia e si vivifica nella carità. È un linguaggio che oggi appare quasi controcorrente, in un mondo in cui la retorica della forza sembra prevalere sulla ricerca del bene comune.

Di fronte alle offese ricevute, Papa Leone ha scelto di non alimentare la spirale della polemica, ma di riaffermare con chiarezza la sua missione pastorale e diplomatica. Con parole semplici e determinate, ha dichiarato:

“Continuerò a esprimermi ad alta voce contro la guerra e a promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali per cercare soluzioni giuste ai problemi”. Non una replica personale, dunque, ma un rilancio del suo impegno globale. E ha aggiunto, riportando ogni tensione alla radice evangelica che guida il suo ministero: “Il messaggio della Chiesa, il messaggio del Vangelo e il mio messaggio coincidono: siano benedetti gli operatori di pace”.

Queste parole non rispondono all’offesa, ma la superano, riportando il dibattito sul terreno della responsabilità morale e della costruzione del bene comune. È una scelta che prepara naturalmente il terreno al cuore del suo magistero: la pace come compito, la parola come strumento di riconciliazione.

Tra le voci che hanno espresso solidarietà al Pontefice, significativa è stata quella del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e figura centrale nei percorsi di dialogo e mediazione. In una dichiarazione rilasciata ai giornalisti, Zuppi ha affermato:

“Le parole rivolte al Papa feriscono non solo lui, ma ciò che rappresenta: un appello costante alla pace. In un tempo di conflitti, abbiamo bisogno di chi ricorda al mondo che la dignità umana viene prima di ogni interesse politico”.

“La Chiesa non risponde alle offese con altre offese. Risponde con la forza mite del Vangelo. Papa Leone ci mostra che la vera autorità non è quella che grida più forte, ma quella che costruisce ponti”.

Il suo intervento ha contribuito a collocare la vicenda in un quadro ecclesiale più ampio, sottolineando come la difesa del Papa non sia una questione personale, ma un impegno collettivo per la qualità del discorso pubblico.

Non utopia, ma compito

Il magistero di Papa Leone insiste su un punto: la pace non è un’utopia, ma un compito. In una delle sue recenti catechesi ha ricordato che “la parola può ferire più di un’arma”, un’idea che richiama la Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, secondo cui l’annuncio cristiano deve essere prima di tutto testimonianza di vita. Per questo, le offese rivoltegli non vengono restituite con la stessa moneta: la risposta del Papa rimane quella della mitezza, della fermezza morale e della fedeltà al Vangelo.

Il suo stile comunicativo si colloca in netta controtendenza rispetto alla retorica polarizzante che domina la scena internazionale. Mentre molti leader utilizzano il linguaggio come strumento di potere, Papa Leone lo utilizza come strumento di riconciliazione. È una scelta che affonda le radici nella Fratelli Tutti, dove si afferma che la vera pace nasce dalla ricerca di un’amicizia sociale che non esclude nessuno.

La storia recente mostra che i Papi che parlano di pace spesso diventano bersaglio di critiche. Benedetto XV fu accusato di ingenuità durante la Prima guerra mondiale; Giovanni Paolo II venne contestato per la sua opposizione ai conflitti in Medio Oriente; Francesco fu criticato per le sue posizioni sul disarmo e sull’accoglienza dei migranti. Oggi accade a Papa Leone, che nel suo magistero richiama costantemente la comunità internazionale a “disarmare il cuore” come primo passo per disinnescare le crisi globali.

La solidarietà espressa in queste ore verso il Pontefice non è dunque solo un gesto di vicinanza personale, ma un’affermazione di principio: la pace non è debolezza, il dialogo non è resa, la parola evangelica non è un ornamento, ma una forza capace di incidere nella storia.

In un mondo che rischia di abituarsi al linguaggio dell’offesa, la testimonianza di Papa Leone ricorda che un’altra comunicazione è possibile. Una comunicazione che non alimenta la spirale della contrapposizione, ma apre spazi di incontro; che non cerca il consenso immediato, ma la costruzione di un futuro condiviso; che non si piega alla logica del potere, ma rimane fedele alla logica del Vangelo.

Per questo, la solidarietà che oggi gli viene espressa assume un valore politico e spirituale insieme: difendere la dignità della parola, la centralità della pace e la responsabilità morale di chi parla al mondo.