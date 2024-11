Trump, la guerra e cosa ha detto nella prima telefonata a Putin

La rivelazione del Washington Post

Prima telefonata tra Trump e Putin giovedì scorso per parlare di Ucraina, rivela il Washington Post: il presidente eletto Usa avrebbe consigliato allo zar di non intensificare la guerra e avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere “una rapida risoluzione” del conflitto.

Trump, telefonata e reazioni

“Segnali positivi”, ha commentato il Cremlino. Stanotte almeno 6 morti e oltre 20 feriti in attacchi russi su Mykolaiv e Zaporizhzhia, con l’allerta antiaerea scattata in quasi tutta l’Ucraina.

Oggi si apre il Forum della pace di Parigi, nel giorno del 106mo anniversario dell’armistizio della Prima guerra mondiale.

La nomina

Trump annunciato il ritorno dell’intransigente Homan alla guida dell’agenzia Usa responsabile per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione Ice.

Il tycoon entra intanto nella battaglia per la leadership del Senato appena riconquistato dai repubblicani e cerca già la prima scorciatoia nella democrazia americana: fare nomine per la sua amministrazione e per la magistratura bypassando l’approvazione della camera alta americana. Il nuovo leader del Senato “dovrà accettare” questa possibilità, è il diktat del presidente eletto.