Trump: “L’Italia non ci ha sostenuto, noi non ci saremo per loro”

Intanto è scattata una tregua di 10 giorni fra Israele e Libano

WASHINGTON – “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per lei”: lo ha scritto sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Trump, allegando al messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo su Roma che “nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”.

Intanto è scattata una tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, come annunciato dallo stesso presidente Usa.

“Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”, ha aggiunto il presidente Usa. L’Iran ha accettato di consegnare il suo uranio arricchito, ha intanto assicurato il tycoon. Teheran ha ancora “migliaia di missili” e droni che minacciano le forze Usa, secondo i media americani.

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