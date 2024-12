Turano: “Io felicemente nella Lega, ma amo la provincia di Trapani…”

L'assessore all'Istruzione: "Le grandi manovre le lascio ai generali, sono un soldato"

PALERMO – “In politica ho sempre fatto il soldato semplice e quindi non so parlare di grandi manovre, quelle le lascio ai generali e agli aiutanti di campo appassionati di retroscena politici che periodicamente mi attribuiscono adesioni a questa o quell’altra forza politica”. Lo dice l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Mimmo Turano, commentando un retroscena di LiveSicilia, secondo cui l’esponente della Lega starebbe valutando l’approdo a Noi moderati.

Turano: “Confermo l’amore per Trapani…”

“Per quanto mi riguarda sono coerentemente e felicemente nella Lega, dove ho sempre trovato rispetto e fiducia, e al lavoro nel governo del presidente Schifani”, aggiunge Turano. Il politico trapanese, però, aggiunge: “L’unica cosa che mi sento di confermare è l’amore e l’attenzione per la provincia di Trapani. Ma quelle sono come me, non cambiano”.

