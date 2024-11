Turismo, esperti a confronto a Palermo sulle potenzialità del settore

Presso la Sirenetta di Mondello

PALERMO – “Un comparto trasversale sul quale si ripercuotono positivamente vari elementi come quello infrastrutturale, produttivo, culturale, naturalistico e paesaggistico. Proprio per questo il turismo non puo’ che beneficiare del gioco di squadra di tutti i partner e operatori del settore, in collaborazione operativa con gli organi istituzionali e con le associazioni di categoria”. Così Pompeo Torchia, presidente dell’associazione “I Sud del mondo” introducendo i lavori del convegno dal titolo “Il turismo motore trainante per l’economia e lo sviluppo sociale e sulle grandi potenzialità del comparto”, in corso di svolgimento a Palermo presso la Sirenetta di Mondello.

Per Giuseppe Galati, Responsabile scientifico del progetto, “il turismo è decisivo per il Paese, se è vero come è vero che rappresenta il 6% del Pil nazionale, con livelli di crescita e potenzialità inimmaginabili. E allora, quali sono le strategie da mettere in campo per incoraggiarne la crescita? Sicuramente quello di favorire la promozione del territorio, sottolineando e valorizzando le specificità e le vocazioni delle varie comunità, per un’offerta qualificata e diversificata. I Sud del mondo vuole farsi promotore di questa visione, raccogliendo pareri, esperienze e dialogo tra i vari partner e il convegno di oggi si colloca perfettamente in questa prospettiva”.

Al convegno, moderato dal giornalista Antonio Giordano, partecipano il professore Pietro Busetta, l’assessore regionale alle Attività produttive Edmondo Tamajo, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, l’assessore comunale alle Attivita’ produttive Giuliano Forzinetti, l’assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese, il presidente di Federturismo Antonio Barreca, il vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina, il presidente di RFI Dario Lo Bosco, il Responsabile Istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti Livio Schmid, il presidente della Lega ciclismo professionistico Roberto Pella, l’imprenditrice Rossella Bussetti, il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Capitale italiana della cultura Giacomo Minio, Saverio Romano, presidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione