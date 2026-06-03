Intervenuti vigili del fuoco e guardia di finanza

CASSIBILE (SIRACUSA) – Intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino della guardia di finanza per salvare una turista francese infortunatasi ai laghetti di Cavagrande.

La turista soccorsa ai laghetti di Cavagrande

Il tutto si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. L’intervento in favore di una donna di 49 anni. La turista è stata raggiunta e trasportata al livello della strada.

Un altro soccorso ai laghetti di Cavagrande risalente al 2025

Subito dopo l’intervento dei soccorritori, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che erano giunti sul posto.

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