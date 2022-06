Era in vacanza con la famiglia

MALORE IN ACQUA

PALERMO – Un turista israeliano di 72 anni è morto ieri sera nel lungomare di Campofelice di Roccella (Palermo) dopo aver avuto un malore in acqua. Portato a riva i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo era in vacanza con la famiglia.