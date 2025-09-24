Udinese-Palermo, Peda: “Non siamo contenti, volevamo vincere”

Il difensore autore del gol: "I tifosi? La città è lontana ma loro sono sempre con noi"

“Sicuramente è stata una un partita difficile, l’Udinese è una squadra molto brava e fisicamente forte. Abbiamo iniziato bene rischiando di fare due gol, poi negli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo fatto degli errori e la partita è cambiata”. Patryk Peda, difensore del Palermo e autore del gol, commenta così ai microfoni del club la gara dei suoi contro l’Udinese in Coppa Italia terminata 2-1 per i friulani.

“Nel secondo tempo abbiamo provare a reagire segnando un gol, ma abbiamo perso non siamo contenti perché volevamo vincere. Da domani testa al Cesena, ci sono pochi giorni e per noi è una partita di campionato importante. I tifosi rosanero? È sempre bellissimo, Palermo è lontana ma loro sono sempre con noi ed è una cosa veramente bella”, conclude il polacco dopo l’eliminazione dalla competizione nazionale.