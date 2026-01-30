Uilm contro Stm: “Stop al precariato, no ai lavoratori usa e getta”

La nota del sindacato

CATANIA – La UILM di Catania attacca duramente la strategia occupazionale di STM. Secondo quanto riferito dal sindacato, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali, i vertici di Stm Catania hanno annunciato l’intenzione di procedere alla chiamata di cinquanta lavoratori stagionali, i cosiddetti Summer Job, con contratti della durata di otto mesi.

Una scelta che, per la UILM, evidenzia una precisa volontà aziendale. “Saranno esclusi dalla selezione quanti hanno già svolto più di tre mesi di attività in azienda, in modo che non possa scattare l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. È una chiara ammissione della volontà aziendale di puntare su un precariato senza fine”, afferma il segretario generale della UILM di Catania, Giuseppe Caramanna.

Il sindacato parla apertamente di “lavoratori usa e getta”. “La strategia sembra evidente: Stm non intende più investire in occupazione stabile, ma preferisce costruire un sistema fondato, a nostro avviso, su manodopera temporanea e facilmente sostituibile. Un modello basato su persone considerate sacrificabili in nome della flessibilità e della riduzione dei costi”, sottolinea Caramanna.

Secondo il segretario generale, si tratta di una deriva già denunciata tre anni fa, durante le assemblee sull’accordo non sottoscritto dalla UILM. “Allora spiegammo che la parte dell’intesa relativa alle assunzioni slegava completamente le mani all’azienda, cancellando ogni vincolo futuro nei confronti dei lavoratori che avevano svolto i Summer Job. Fummo attaccati e accusati di avere il solito dente avvelenato. Oggi i fatti dimostrano che, purtroppo, avevamo ragione”, afferma.

Caramanna segnala inoltre un’ulteriore criticità: “Non è meno grave il fatto che alcuni lavoratori siano oggi titolari di contratti da 12 più 12 mesi pur non avendo mai avuto in passato rapporti a tempo determinato”.

La UILM invita infine i lavoratori stagionali rimasti senza proposta contrattuale ad attivarsi. “Invitiamo tutti i Summer Job senza offerta di contratto a contattarci immediatamente per far valere il diritto di precedenza previsto dalla normativa vigente e troppo spesso ignorato”, conclude Caramanna.

“La Uilm non farà passi indietro né sconti a nessuno. Continueremo a denunciare pubblicamente pratiche che azzerano aspettative, speranze e fiducia del personale e che sono contrarie a ogni principio di lavoro stabile, dignitoso e trasparente”.