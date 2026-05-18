 Uil Sicilia, Luisella Lionti riconfermata segretaria regionale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Uil Sicilia, Luisella Lionti riconfermata segretaria regionale

luisella lionti
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Riconfermata all'unanimità
il congresso
di
1 min di lettura

PALERMO – “Proseguire lungo una linea chiara. Fare della Uil Sicilia un presidio sempre più vicino ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle donne e a tutte le fasce sociali più esposte alle disuguaglianze”.

Questo l’obiettivo di Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, riconfermata all’unanimità alla guida del sindacato alla presenza del segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri.

Uil Sicilia, Luisella Lionti riconfermata

La segreteria regionale ha rivendicato la capacità di tenere insieme le diverse anime del mondo del lavoro portando al centro del dibattito pubblico i temi della sicurezza sul lavoro, del welfare, della sanità, della scuola, dell’inclusione, delle pari opportunità, delle infrastrutture e della transizione ecologica, tutte vertenze richiamate anche nella piattaforma congressuale.

“Non si tratta di capitoli separati – ha affermato – ma di una stessa idea di sviluppo. E’ fondamentale rimettere al centro la persona, la dignità del lavoro e il diritto dei siciliani ad avere servizi efficienti, opportunità vere e una prospettiva di futuro nella propria terra”.

Per Lionti, “la crescita dell’Isola passa da investimenti, qualità del lavoro, sicurezza, diritti e da una rete di servizi pubblici all’altezza dei bisogni di cittadini e famiglie. Allo stesso modo, restano centrali il tema della sanità territoriale, il diritto alla mobilità, la qualificazione del welfare e la necessità di colmare i ritardi infrastrutturali che frenano lo sviluppo e alimentano le disuguaglianze”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI