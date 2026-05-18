Uil Sicilia, Luisella Lionti riconfermata segretaria regionale

Riconfermata all'unanimità

PALERMO – “Proseguire lungo una linea chiara. Fare della Uil Sicilia un presidio sempre più vicino ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle donne e a tutte le fasce sociali più esposte alle disuguaglianze”.

Questo l’obiettivo di Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, riconfermata all’unanimità alla guida del sindacato alla presenza del segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri.

Uil Sicilia, Luisella Lionti riconfermata

La segreteria regionale ha rivendicato la capacità di tenere insieme le diverse anime del mondo del lavoro portando al centro del dibattito pubblico i temi della sicurezza sul lavoro, del welfare, della sanità, della scuola, dell’inclusione, delle pari opportunità, delle infrastrutture e della transizione ecologica, tutte vertenze richiamate anche nella piattaforma congressuale.

“Non si tratta di capitoli separati – ha affermato – ma di una stessa idea di sviluppo. E’ fondamentale rimettere al centro la persona, la dignità del lavoro e il diritto dei siciliani ad avere servizi efficienti, opportunità vere e una prospettiva di futuro nella propria terra”.

Per Lionti, “la crescita dell’Isola passa da investimenti, qualità del lavoro, sicurezza, diritti e da una rete di servizi pubblici all’altezza dei bisogni di cittadini e famiglie. Allo stesso modo, restano centrali il tema della sanità territoriale, il diritto alla mobilità, la qualificazione del welfare e la necessità di colmare i ritardi infrastrutturali che frenano lo sviluppo e alimentano le disuguaglianze”.