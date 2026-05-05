 Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di Padova
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di Padova

Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di Padova
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
1 min di lettura

PADOVA (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull’altare, la sua handbike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui il ministro Andrea Abodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano.

A celebrare la funzione don Marco Pozza, che nell’omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità. Forte anche il ricordo della famiglia: “Combattente” è stato il termine scelto per descriverlo, mentre il figlio Niccolò ha raccontato l’Alex di casa, fatto di semplicità e sorrisi quotidiani. Zanardi lascia un’eredità che va oltre lo sport: un messaggio universale di forza, speranza e positività, destinato a restare nel tempo.

– foto sv/Italpress –

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI