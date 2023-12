Un albero di Natale anche in costa sud: “Grazie a chi lo ha donato”

L'accensione in Seconda circoscrizione

PALERMO – Un albero di Natale anche in Seconda circoscrizione: a donarlo e a permetterne l’accensione alcune aziende locali. “Spesso si dà notizia di grandi aziende partecipate dal Comune o di enti virtuosi che omaggiano alberi e decori natalizi alla città – dice il presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico -. Abbiamo acceso un albero di Natale anche in via Pecori Giraldi, alla villetta Chiazzese, grazie a imprenditori e associazioni locali come Ribaudo Vito & Pietro, associazione Sorriso, Proloco Romagnolo e Guardia marina nazionale. Un gesto per noi importante, segno di appartenenza e di amore per un territorio che negli anni passati abbandonato dalle amministrazioni”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo